Военные США уже в марте начнут тренировать украинских солдат

Об этом заявил командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

"Тренировочная миссия начнется в марте. Батальон американских военных будет учить три украинских батальона", - сказал Ходжес во время визита в Щецин в Польше.

"Мы будем тренировать их из задач безопасности, медицинских задач, как действовать в ситуации, когда русские глушат (радиосигнал), как защищаться от российской и сепаратистской артиллерии", - сказал он.

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В сообщении не указывается, где территориально будут проходить тренировки.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские и американские военные проведут совместные учения весной этого года. Бен Ходжес тогда заявлял, что помощь армии США украинской армии касается прежде всего проведения учений.