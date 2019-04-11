"Зефирка": Каменских очаровала поклонников нежным образом (фото, видео)
Украинская певица Настя Каменских, вступающая под псевдонимом NK, очаровала поклонников новым образом.
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В своем Instagram певица выложила черно-белое фото в вечернем платье с разрезом, полностью оголяющим одну ногу.
Подписчики отметили, что образ получился одновременно нежным и сексуальным.
"Принцесса", "Тигрица", "Шикарная", "Зефирка", "Платье сногшибательное", "Очень сексуально и красиво", "Роскошный образ", - пишут в комментариях под фото.
В таком образе певица появилась на "Вечере премьер с Катериной Осадчей", где выступила с премьерой новой песни "Обіцяю". Каменских рассказала, что официально представит песню в конце месяца вместе с клипом.
Как сообщал УНИАН, ранее Каменских повергла в шок своих фанатов слишком откровенным образом.