В семье Анастасии Приходько случилось горе
12:00, 26 марта 2019Общество
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Певица Анастасия Приходько потеряла бабушку.
Бабушка Анастасии Приходько / Facebook Анастасия Приходько
Украинская певица Анастасия Приходько, которая не так давно решила уйти в политику, потеряла родного человека - бабушку.
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Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"Вспоминаю когда она меня отправляла на фабрику звезд, мы пошли на выставку и купили мне юбку и блузку, Бабушка сказала ты у меня будешь самая красивая, она очень переживала за меня, и на Евровидении сказала, "представь что в зале нет никого только только я и мама!", - написала Приходько.
Как сообщал УНИАН, ранее Приходько сделала громкое заявление об участии в Евровидении от России.
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