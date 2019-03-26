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В семье Анастасии Приходько случилось горе

12:00, 26 марта 2019
Общество
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Бабушка Анастасии Приходько / Facebook Анастасия Приходько

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Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Вспоминаю когда она меня отправляла на фабрику звезд, мы пошли на выставку и купили мне юбку и блузку, Бабушка сказала ты у меня будешь самая красивая, она очень переживала за меня, и на Евровидении сказала, "представь что в зале нет никого только только я и мама!", - написала Приходько.

Как сообщал УНИАН,  ранее Приходько сделала громкое заявление об участии в Евровидении от России.

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Теги: #певица#Приходько