Известный российский актер развелся с избитой женой

Жена артиста Марата Башарова Елизавета решила уйти от мужа после побоев.

Суд расторг брак российского актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы.

"Исковые требования удовлетворить", — огласила решение судья Мария Киселева, пишет "РИА Новости".

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Заседание проходило в закрытом режиме. Как рассказала юрист Башаровой Нелли Макарова, актеру направлено соглашение по алиментам, которое нужно подписать у нотариуса.

Она также подчеркнула, что ради общего ребенка бывшие супруги сохранят хорошие отношения.

Напомним, в декабре 2018 года СМИ писали, что супруга Башарова попала в больницу с переломом носа. По словам ее брата, муж избил ее, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

О том, что Елизавета подала иск о разводе, актер узнал из соцсетей, и написал на своей фейсбук-странице гневный пост, который позднее удалил.