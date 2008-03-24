Червоненко не хочет с Суркисом смешить страну

Кабинет Министров Украины практически не финансирует подготовку к Евро-2012, поэтому Евгений Червоненко и Григорий Суркис объединили усилия ради общей цели. Об этом рассказал в интервью радио "Свобода" глава Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Евро-2012 Евгений Червоненко.

"Путь мой с Григорием Суркисом не простой, но на сегодня у нас в обоих нет другого пути, мы пожали руки и делаем оба все, чтобы это удалось. Он понял, что без меня тяжело, как и мне тяжело без Федерации. А вообще у нас одна цель, и мы не хотим с ним смешить всю страну. Поэтому мы нашли общий язык. Сегодня мы, в сущности, обьединили команды Агентства и Федерации. Потому что слишком мало финансирования. Кстати, Кабмин практически до сих пор не финансирует. А если я Вам скажу эти статьи финансирования, то это смешно...", - сказал Червоненко.

"Главный тезис, который является моей религией в проекте Евро-2012, и я хочу сделать главное ударение: пока я руководитель Агентства, я должен делать все любым путями, потому что Украина, те люди, среди которых я живу и являюсь гражданином этой страны, не простят менеджерского провала. Поэтому моим главным лозунгом было: отсоедините Евро-2012 от политики вообще. Второй лозунг: вам в такси что важно – «шашечки» или ехать»", - отметил Червоненко.