MARUV получила премию YUNA-2019

Певица одержала очередную победу.

Объявлены первые победители восьмой украинской музыкальной премии YUNA-2019.

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В категории "Лучший электронный хит" победителем стал хит MARUV, несостоявшейся представительницы от Украины на Евровидении 2019. Трек Drunk Groove артистка выпустила совместно с DJBoosin.

Лучшей хип-хоп композицией стала Bitanga Алины Паш. В номинации "Лучший менеджмент артиста" победу одержал продюсер Юрий Никитин.

Как сообщал УНИАН, вокруг нынешнего нацотбора на Евровидение в Украине разгорелся скандал. НОТУ сообщила, что после отказа MARUV представителя от Украины на международный конкурс будут выбирать с финалистов нацотбора. Однако финалисты, которые заняли вторую и третью строчку в зачетном итоге (группы Freedom Jazz и KAZKA соответственно), также отказались от участия в нынешнем конкурсе.

В конечном итоге НОТУ объявила, что в этом году Украина не будет принимать участия в песенном конкурсе Евровидение-2019.