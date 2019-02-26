цей матеріал доступний українською

Группа Freedom Jazz отказалась представлять Украину на Евровидении 2019

19:21, 26 февраля 2019
Общество
2809 2
В группе сообщили об отказе представлять Украину на Евровидении / фото УНИАН

Читайте такжеДанилко объяснил, кто должен поехать на Евровидение 2019 от Украины

Об этом артисты сообщили на своей странице в Facebook. "Только что нам позвонили с НТКУ, и мы хотим сообщить, что отказываемся от участия в Евровидении 2019", - говорится в их сообщении.

"Сейчас мы на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведем переговоры о концертных турах на ближайшее время", - добавили в Freedom Jazz.

Также об отказе музыкального коллектива представить Украину на Евровидении сообщили организаторы нацотбора в Instagram. "Группа Freedom Jazz отказалась от участия в Евровидении-2019. Кто тогда представит Украину - узнаете скоро! Следите за новостями", - написано в сообщении.

Ранее в Общественном заявили, что выберут представителя от Украины на песенном конкурсе Евровидение 2019 среди всех финалистов национального отбора после скандала с MARUV.

Кроме MARUV, в финале национального отбора также принимали участие группы Freedom Jazz, Anna Maria, Kazka, Brunettes Shoot Blondes и YUKO.


Как сообщал УНИАН, певица MARUV должна была представить Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. Ее победа на нацотборе спровоцировала скандал – ряд политиков и общественных активистов выступил против кандидатуры исполнительницы, поскольку она гастролировала в России.

На своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ. Несмотря на это, переговоры между Общественным и певицей провалились.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Евровидение 2019 в Израиле
Теги: #Украина#Евровидение 2019