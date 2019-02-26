Группа Freedom Jazz отказалась представлять Украину на Евровидении 2019

Девушки из Freedom Jazz заняли второе место на нацотборе.

Финалист национального отбора на Евровидение 2019 группа Freedom Jazz отказалась представлять Украину на международном песенном конкурсе.

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Об этом артисты сообщили на своей странице в Facebook. "Только что нам позвонили с НТКУ, и мы хотим сообщить, что отказываемся от участия в Евровидении 2019", - говорится в их сообщении.

"Сейчас мы на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведем переговоры о концертных турах на ближайшее время", - добавили в Freedom Jazz.

Также об отказе музыкального коллектива представить Украину на Евровидении сообщили организаторы нацотбора в Instagram. "Группа Freedom Jazz отказалась от участия в Евровидении-2019. Кто тогда представит Украину - узнаете скоро! Следите за новостями", - написано в сообщении.

Ранее в Общественном заявили, что выберут представителя от Украины на песенном конкурсе Евровидение 2019 среди всех финалистов национального отбора после скандала с MARUV.

Кроме MARUV, в финале национального отбора также принимали участие группы Freedom Jazz, Anna Maria, Kazka, Brunettes Shoot Blondes и YUKO.





Как сообщал УНИАН, певица MARUV должна была представить Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. Ее победа на нацотборе спровоцировала скандал – ряд политиков и общественных активистов выступил против кандидатуры исполнительницы, поскольку она гастролировала в России.

На своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ. Несмотря на это, переговоры между Общественным и певицей провалились.