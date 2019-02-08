цей матеріал доступний українською

"Постарела очень": фото Лорак раскритиковали в Instagram

08:02, 08 февраля 2019
Общество
278 0
Снимок Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram / Instagram Ани Лорак

Украинская певица Ани Лорак разочаровала своих поклонников новым фото. Так, пользователи сети отметили, что артистка не очень хорошо выглядит.

Читайте такжеЕвровидение 2019: участники поделились кадрами с подготовки к Нацотбору (видео)

Снимок Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram.

Певица сфотографировалась в халате, но при полном макияже.

"Постарела очень", "Что Ани с собой сделала?", - спрашивали фанаты. 

Как сообщал УНИАН, "любимый актер Путина" распрощался с "немытой Россией" и собрался в США.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#Ани Лорак в России