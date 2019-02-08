"Постарела очень": фото Лорак раскритиковали в Instagram
08:02, 08 февраля 2019Общество
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Певица сфотографировалась в халате, но при полном макияже.
Снимок Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram / Instagram Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак разочаровала своих поклонников новым фото. Так, пользователи сети отметили, что артистка не очень хорошо выглядит.
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Снимок Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram.
Певица сфотографировалась в халате, но при полном макияже.
"Постарела очень", "Что Ани с собой сделала?", - спрашивали фанаты.
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