"Постарела очень": фото Лорак раскритиковали в Instagram

Певица сфотографировалась в халате, но при полном макияже.

Украинская певица Ани Лорак разочаровала своих поклонников новым фото. Так, пользователи сети отметили, что артистка не очень хорошо выглядит.

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Снимок Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram.

Певица сфотографировалась в халате, но при полном макияже.

"Постарела очень", "Что Ани с собой сделала?", - спрашивали фанаты.

Как сообщал УНИАН, "любимый актер Путина" распрощался с "немытой Россией" и собрался в США.