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"Слишком много ретуши": фото Ани Лорак шокировало сеть

21:52, 06 февраля 2019
Общество
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Ани Лорак ужаснула сеть / фото Instagram

На фото в Instagram Stories Ани Лорак показала фото в халате, однако видно, что певица переборщила с обработкой фото - лицо Лорак выглядит неестественно.

фото Ани Лорак / instagram.com/stories/anilorak/

Стоит отметить, что Ани Лорак после развода стала очень активной в соцсети. С 6 по 20 февраля у Ани Лорак начнется масштабный тур "Дива" по городам России.

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Теги: #Ани Лорак#певица Ани Лорак