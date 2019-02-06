"Слишком много ретуши": фото Ани Лорак шокировало сеть

На фото в Instagram Stories Ани Лорак показала фото в халате, однако видно, что певица переборщила с обработкой фото.

Украинская певица Ани Лорак, гастролирующая в России, шокировала сеть новым фото. На фото в Instagram Stories Ани Лорак показала фото в халате, однако видно, что певица переборщила с обработкой фото - лицо Лорак выглядит неестественно. Стоит отметить, что Ани Лорак после развода стала очень активной в соцсети. С 6 по 20 февраля у Ани Лорак начнется масштабный тур "Дива" по городам России. Ранее Олег Винник удивил сменой имиджа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter