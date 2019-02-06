"Слишком много ретуши": фото Ани Лорак шокировало сеть
21:52, 06 февраля 2019Общество
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На фото в Instagram Stories Ани Лорак показала фото в халате, однако видно, что певица переборщила с обработкой фото.
Ани Лорак ужаснула сеть / фото Instagram
Украинская певица Ани Лорак, гастролирующая в России, шокировала сеть новым фото.
На фото в Instagram Stories Ани Лорак показала фото в халате, однако видно, что певица переборщила с обработкой фото - лицо Лорак выглядит неестественно.
фото Ани Лорак / instagram.com/stories/anilorak/
Стоит отметить, что Ани Лорак после развода стала очень активной в соцсети. С 6 по 20 февраля у Ани Лорак начнется масштабный тур "Дива" по городам России.
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