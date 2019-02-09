Сегодня состоится первый полуфинал Нацотбора на Евровидение: где и когда смотреть и как голосовать (видео)

Транслировать Нацотбор на Евровидение будут телеканалы СТБ и "UA:Перший".

Сегодня состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение. Начало прямой трансляции в 19:00.

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Транслировать Нацотбор на Евровидение будет телеканал СТБ и "UA:Перший". Отметим, что на сайте УНИАН также можно будет посмотреть Нацотбор онлайн.

Голосование зрителей и судей за участников Нацотбора будет происходить параллельно. Время начала и завершения каждого отдельного периода голосования зрителей будет объявлять ведущий Сергей Притула в прямом эфире.

Всего участников первого полуфинала восемь и каждому из них будет присвоен номер от «1» до «8», что и является кодом, по которому зрители будут голосовать за любимого участника. Количество участников может быть уменьшено, о чем должен проинформировать ведущий в прямом эфире до начала голосования.

Результаты зрительского голосования прибавляются к результатам голосования судей, после чего станет известен общий результат. В финал Нацотбора на Евровидение попадают три участника первого полуфинала, набравшие наибольшее количество баллов.

Результаты зрительского и судейского голосования сообщит Сергей Притула в прямом эфире.

Всего в Нацотборе примут участие 16 артистов и групп. В первом полуфинале будут бороться за Евровидение The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, ЦеШо, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, BAHROMA.

The Hypnotunez -«Hey»

LETAY – «Мила моя»

VERA KEKELIA – «WOW»

ЦеШо – «Hate»

YUKO – «GALYNA GULIALA»

Brunettes Shoot Blondes – «Houston»

BAHROMA – «Назавжди-Навсегда»

MARUV - Siren Song

Как сообщал УНИАН, прямые эфиры Национального отбора-2019 состоятся 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал). С 9 февраля в прямых эфирах оценивать выступления участников и вместе со зрителями выбирать песню, которая представит Украину на Евровидении, будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

Участник от Украины выступит в первом полуфинале конкурса, который состоится 14 мая.