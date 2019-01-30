Сексуальность зашкаливает: Ани Лорак удивила новым образом (фото)
11:55, 30 января 2019Общество
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На снимке артистка появилась с ярким макияжем и в платье, подчеркивающем ее фигуру.
Лорак любит удивлять выбором нарядов / instagram.com/anilorak/
Опальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, показала новое соблазнительное фото.
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Артистка опубликовала в Instagram-Stories фото, на котором она предстала в черном обтягивающем платье с открытыми плечами.
Отметим, что такие сексуальные луки исполнительницы - не редкость. Но удивляет то, что платье не с глубоким декольте, которые предпочетает Ани Лорак.
instagram.com/stories/anilorak
Ранее УНИАН сообщал, что украинская певица Ани Лорак, живущая в России, проводила каникулы в Майами в компании российского певца Сергея Лазарева.
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