Игривая Настя Каменских заинтриговала поклонников новым фото

Настя Каменских опубликовала новое фото и вызвала у поклонников волну любопытства.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, которое заинтриговало поклонников звезды.

Каменских позирует в ресторане с приглушенным светом в черном кружевном топе, игриво улыбаясь и кокетливо прижав руку с кольцом на безымянном пальце к губам. Сам снимок она многозначительно подписала: "Мood (настроение. - Ред)", добавив смайлик дьяволенка.

Подписчики звезды не смогли обойти стороной красующееся на пальце Каменских кольцо.

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"Кольцо на пальце. Вы помолвлены?", "А на пальчике та колечко. Я очень рада за тебя", "Замужем?", "Сногсшибательная красотка!", "Безумно красива Анастасия", "Эх, хороша Настюша. Прям слов подобрать не могу!", "До чего ж ты приятна! Глаза кайфуют! Уверен в жизни (в общении) не хуже, для души!", "Горячая штучка", - не жалели комплиментов фаны звезды.

К слову, поклонники Потапа и Насти давно подозревают их в романе и постоянно просят прокомментировать свои отношения.

Ранее сообщалось, что известная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала новое фото, в этот раз - из аэропорта.