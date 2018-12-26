Почти две трети украинцев убеждены, что украинский язык должен быть единственным государственным

17% выступают за предоставление русскому языку статуса государственного.

63% опрошенных украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса Социологической группы «Рейтинг» в рамках спецпроекта «Портреты регионов».

«63% считают, что украинский язык должен быть единственным государственным. 17% - за предоставление русскому языку статуса государственного, 15% поддерживают предоставление ему статуса официального в отдельных регионах», - говорится в результатах исследования.

При этом отмечается, что высокий уровень поддержки идеи предоставления русскому любого статуса в Украине - в Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Одесской областях.

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*** Социологической группой «Рейтинг» в рамках проекта «Портреты регионов» с 16 ноября по 10 декабря был проведен опрос среди граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех областях Украины и г.Киеве (за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым).

В исследовании методом личного интервью было опрошено 40 тыс. респондентов (по 1600 в каждой области). Выборка репрезентативна по типу поселения, возрастной и гендерной структуры каждой области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, на уровне Украины - не более 0,5%.