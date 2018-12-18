Номинанты на "Оскар": фильм о Донбассе попал в шорт-лист премии (видео)
Фильм об Украине вошел в шорт-лист премии американской киноакадемии "Оскар". Лента имеет название "Отдаленный лай собак" (The Distant Barking of Dogs) и рассказывает о 10-летнем мальчике Олежке, который живет недалеко от линии фронта на Донбассе.
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"Теперь мы в списке 15 лучших документалок мира", – прокомментировал это событие в своем Facebook один из авторов фильма Азад Сафаров.
Он также анонсировал, что в январе назовут пятерку номинантов.
Лента "Отдаленный лай собак" уже получила 25 наград в мире и была номинантом на лучший фильм Европейской киноакадемии.
Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Донбасс" не попал в шорт-лист престижной кинопремии "Оскар".
Шорт-листы на девять номинаций Академия кинематографических искусств и наук опубликовала в ночь на 18 декабря.
Так, награду "Лучший фильм на иностранном языке" могут получить фильмы из Колумбии, Дании, Германии, Японии, Казахстана, Ливана, Мексики и Южной Кореи. Также в шорт-лист вошла лента "Холодная война" польского режиссера Павликовского, которую уже признали лучшим фильмом Европы. На эту же награду номинировали и "Донбасс" Лозницы, а также российский фильм "Собибор" Хабенского.