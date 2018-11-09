"Мисс Мира-2018": Леонила Гузь отправилась в Китай представлять Украину (видео)

Конкурс "Мисс Мира" состоится в китайском городе Санья уже через месяц.

"Мисс Украина-2018" отправляется покорять мир. 19-летняя Леонила Гузь сегодня вылетела в Китай представлять Украину на конкурсе "Мисс Мира-2018".

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Он состоится в китайском городе Санья уже через месяц. Ранее Гузь представила наряды, в которых она будет дефилировать на конкурсе "Мисс Мира", а также надевать на приемы и мероприятия, на которых предусмотрено появление участниц.

Как сообщал УНИАН, победу на конкурсе "Мисс Украина-2018" 20 сентября одержала 23-летняя Вероника Дидусенко из Киева. Девушку выбрали из 24 девушек со всей Украины. Однако после финала конкурса в СМИ появились сообщении о том, что Дидусенко не соответствует требованиям конкурса.

Организаторы конкурса решили переизбрать победительницу, из-за чего новой обладательницей титула и короны "Мисс Украина" стала Леонила Гузь.