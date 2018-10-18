цей матеріал доступний українською

Умер солист группы "Нэнси"

15:52, 18 октября 2018
Общество
7816 0
Вокалист скончался 18 октября / фото facebook.com/singer.nensi

Читайте такжеУмерла известная украинская актриса (фото)

Ему был 31 год. Он пел в коллективе с 2007 года. "Сегодня в 4:04 умер Серёжа", - написал Анатолий Бондаренко в Facebook.

В пресс-службе группы "Нэнси" ответили, что смерть Сергея не связана с несчастным случаем, но говорить о причинах не стали, передает "КП".

Группа прославилась благодаря своему хиту "Дым сигарет с ментолом", автором которого является Бондаренко-старший.

Ранее на 76-м году жизни умер народный артист Украины, солист Национальной оперы Роман Майборода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #смерть#певец