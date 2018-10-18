Умер солист группы "Нэнси"
15:52, 18 октября 2018Общество
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Сергей Бондаренко пел в коллективе своего отца "Нэнси" с 2007 года.
Вокалист скончался 18 октября / фото facebook.com/singer.nensi
В 4 утра 18 октября скончался солист и сын основателя украинской группы "Нэнси" Анатолия Бондаренко Сергей.
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Ему был 31 год. Он пел в коллективе с 2007 года. "Сегодня в 4:04 умер Серёжа", - написал Анатолий Бондаренко в Facebook.
В пресс-службе группы "Нэнси" ответили, что смерть Сергея не связана с несчастным случаем, но говорить о причинах не стали, передает "КП".
Группа прославилась благодаря своему хиту "Дым сигарет с ментолом", автором которого является Бондаренко-старший.
Ранее на 76-м году жизни умер народный артист Украины, солист Национальной оперы Роман Майборода.
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