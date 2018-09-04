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На "Новой волне" в России выступит ряд украинских звезд (фото)

14:20, 04 сентября 2018
Общество
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&quot;Новая волна&quot; стартует 4 сентября / фото instagram.com/newwave_official

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Так, в фестивале на территории страны-агрессора планируют принять участие Ани Лорак, Таисия Повалий, Светлана Лобода и певец ALEKSEEV. Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Instagram.

Стоит отметить, что опальная Ани Лорак будет сидеть в жюри "Новой волны". Повалий, в свою очередь, представит свою музыкальную новинку. Лобода выступит на закрытии фестиваля.

Как сообщал УНИАН, Украину на песенном конкурсе "Новая волна-2018" в российском Сочи представит 27-летний киевлянин Александр Пашков.

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Теги: #Лобода#Ани Лорак в России#Новая волна#Повалий в России