На "Новой волне" в России выступит ряд украинских звезд (фото)

Конкурс "Новая волна" пройдет с 4 по 9 сентября.

Украинские артисты посетят фестиваль "Новая волна-2018", который пройдет в российском Сочи.

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Так, в фестивале на территории страны-агрессора планируют принять участие Ани Лорак, Таисия Повалий, Светлана Лобода и певец ALEKSEEV. Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Instagram.

Стоит отметить, что опальная Ани Лорак будет сидеть в жюри "Новой волны". Повалий, в свою очередь, представит свою музыкальную новинку. Лобода выступит на закрытии фестиваля.

Как сообщал УНИАН, Украину на песенном конкурсе "Новая волна-2018" в российском Сочи представит 27-летний киевлянин Александр Пашков.