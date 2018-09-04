На "Новой волне" в России выступит ряд украинских звезд (фото)
Украинские артисты посетят фестиваль "Новая волна-2018", который пройдет в российском Сочи.
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Так, в фестивале на территории страны-агрессора планируют принять участие Ани Лорак, Таисия Повалий, Светлана Лобода и певец ALEKSEEV. Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Instagram.
Стоит отметить, что опальная Ани Лорак будет сидеть в жюри "Новой волны". Повалий, в свою очередь, представит свою музыкальную новинку. Лобода выступит на закрытии фестиваля.
⚡Представляем вам жюри конкурса "Новая волна" 2018⠀ ⠀ Председатель жюри – народный артист России композитор Игорь Крутой. Члены жюри:⠀ ✨ певец и композитор Игорь Николаев;⠀ ✨ народный артист России, композитор и продюсер Филипп Киркоров;⠀ ✨ заслуженная артистка РФ, певица Алсу;⠀ ✨ певец, актер, телеведущий Сергей Лазарев;⠀ ✨ певица, актриса, заслуженная артистка РФ Анжелика Варум;⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ✨Народная артистка Украины Ани Лорак; ✨ композитор Димитрис Контопулос;⠀ ✨ исполнитель, музыкант и композитор Интарс Бусулис;⠀ ✨ генеральный директор российского национального музыкального канала МУЗ - ТВ Арман Давлетяров.⠀ ⠀ До скорой встречи! #новаяволна #новаяволна2018 #сочи
"Мимо нас, мимо нас..." Если пропели эту строчку до конца, то точно с удовольствием повторите это на выступлениях Alekseev на "Новой Волне", а именно - на гала-концерте открытия 4 сентября и 5 сентября на творческих вечерах A'Studio и Леонида Агутина.⠀ ⠀ Билеты на все дни по ссылке в шапке профиля ☝☝☝#Alekseev #новаяволна #новаяволна2018 #сочи
Как сообщал УНИАН, Украину на песенном конкурсе "Новая волна-2018" в российском Сочи представит 27-летний киевлянин Александр Пашков.