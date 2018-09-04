71-летняя София Ротару показала лицо без макияжа (фото)
09:03, 04 сентября 2018Общество
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На свежем фото Ротару продемонстрировала свою естественную красоту.
Ротару прекрасно выглядит даже без макияжа / фото instagram.com/sofiarotaru.official
Известная украинская певица София Ротару порадовала поклонников, показав новое фото.
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71-летняя артистка на своей странице в Instagram доказала, что фотография без грима для нее - не вызов. На свежем фото Ротару продемонстрировала свою естественную красоту.
"Вот и лето прошло", - коротко подписала снимок артистка.
Как сообщал УНИАН, певица София Ротару два дня провела в башкирской реанимации. Но вечером 27 августа украинскую звезду отпустили домой.
30 августа артистка вернулась в Украину после госпитализации в РФ.
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