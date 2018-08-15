Назван минимальный гонорар за выступление Софии Ротару

04:19, 15 августа 2018
Общество
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Артистка ведет очень закрытый образ жизни / фото УНИАН

Об этом сообщил директор украинской певицы Сергей Лавров, передает Собеседник.

Артистка "ведет очень закрытый, почти затворнический образ жизни, никуда не ходит, в тусовках участия не принимает", рассказал директор.

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"На банкетах и в ресторанах ее тоже не увидишь. Только дом, дом и дом. Ей нравится такой образ жизни. Она даже очень мало гастролирует сейчас. Если выезжает куда-то, то в основном на корпоративные мероприятия", - отметил Лавров.

"Минимальная стоимость ее выступлений – 50 тысяч евро. Если приглашают на какие-то праздничные мероприятия, то она просит 100 тысяч евро. Сейчас она будет работать за 200 тысяч евро. Даже в кризисные времена богатые люди предлагают ей такие деньги. Сами посудите: один концерт за двести тысяч, два – по 50 и два – по 100. Больше ей ничего не надо", - добавил директор певицы. 

Как сообщал УНИАН, 7 августа легенда украинской эстрады София Ротару отметила 71-й день рождения. Сейчас певица посвящает большинство времени семье, в частности, двум взрослым внукам – Анатолию и Софии.

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Теги: #гонорары звезд София Ротару