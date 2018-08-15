Назван минимальный гонорар за выступление Софии Ротару

Артистка "ведет очень закрытый, почти затворнический образ жизни, никуда не ходит, в тусовках участия не принимает".

Минимальная стоимость ее выступления Софии Ротару составляет 50 тысяч евро.

Об этом сообщил директор украинской певицы Сергей Лавров, передает Собеседник.

Артистка "ведет очень закрытый, почти затворнический образ жизни, никуда не ходит, в тусовках участия не принимает", рассказал директор.

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"На банкетах и в ресторанах ее тоже не увидишь. Только дом, дом и дом. Ей нравится такой образ жизни. Она даже очень мало гастролирует сейчас. Если выезжает куда-то, то в основном на корпоративные мероприятия", - отметил Лавров.

"Минимальная стоимость ее выступлений – 50 тысяч евро. Если приглашают на какие-то праздничные мероприятия, то она просит 100 тысяч евро. Сейчас она будет работать за 200 тысяч евро. Даже в кризисные времена богатые люди предлагают ей такие деньги. Сами посудите: один концерт за двести тысяч, два – по 50 и два – по 100. Больше ей ничего не надо", - добавил директор певицы.

Как сообщал УНИАН, 7 августа легенда украинской эстрады София Ротару отметила 71-й день рождения. Сейчас певица посвящает большинство времени семье, в частности, двум взрослым внукам – Анатолию и Софии.