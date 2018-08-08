"Какая горячая": Надя Дорофеева похвасталась фигурой в купальнике

На снимке Надя позирует в стильном купальнике, который подчеркивает ее соблазнительную фигуру.

Солистка популярной группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась в сети новым пикантным снимком.

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Соответствующее фото певица опубликовала в своем Instagram. На снимке Надя позирует в стильном купальнике, который подчеркивает ее соблазнительную фигуру. Снимок набрал более 60 тысяч лайков.

Поклонники певицы в комментариях восхищаются ее фигурой. "Красотка", "Великолепная!", "Очень стильная!", "Шикарная фигура", "Купальник классный", - пишут фаны.

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