"Какая горячая": Надя Дорофеева похвасталась фигурой в купальнике
10:30, 08 августа 2018Общество
718 0
На снимке Надя позирует в стильном купальнике, который подчеркивает ее соблазнительную фигуру.
Снимок набрал более 60 тысяч лайков / instagram.com/nadyadorofeeva
Солистка популярной группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась в сети новым пикантным снимком.
Читайте такжеВ коже и сетке: Надя Дорофеева удивила поклонников необычным образом
Соответствующее фото певица опубликовала в своем Instagram. На снимке Надя позирует в стильном купальнике, который подчеркивает ее соблазнительную фигуру. Снимок набрал более 60 тысяч лайков.
Поклонники певицы в комментариях восхищаются ее фигурой. "Красотка", "Великолепная!", "Очень стильная!", "Шикарная фигура", "Купальник классный", - пишут фаны.
Ранее Настя Каменских взбудоражила фанатов "голым" нарядом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter