"Какая горячая": Надя Дорофеева похвасталась фигурой в купальнике

10:30, 08 августа 2018
Общество
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Снимок набрал более 60 тысяч лайков / instagram.com/nadyadorofeeva

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Соответствующее фото певица опубликовала в своем Instagram. На снимке Надя позирует в стильном купальнике, который подчеркивает ее соблазнительную фигуру. Снимок набрал более 60 тысяч лайков.

Поклонники певицы в комментариях восхищаются ее фигурой. "Красотка", "Великолепная!", "Очень стильная!", "Шикарная фигура", "Купальник классный", - пишут фаны.

Ранее Настя Каменских взбудоражила фанатов "голым" нарядом.

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Теги: #Надя Дорофеева