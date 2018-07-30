Проводит вечера в объятиях другой: мужа Ани Лорак поймали на измене (видео)

Муж Ани Лорак нежно обнимал девушку, гладил внутреннюю сторону её бедра и что-то шептал ей на ухо.

Журналистам стало известно, что муж опальной украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу проводит вечера в объятиях молодой киевлянки.

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Пока Ани Лорак выступала перед латвийской публикой, её муж тоже срывал аплодисменты — в киевском караоке-клубе. Мурат появился в заведении со стройной брюнеткой — их бурное свидание попало в объектив, передает издание Super.

"Весь вечер турецкий бизнесмен не отрывал глаз и рук от своей спутницы: Мурат нежно обнимал девушку, гладил внутреннюю сторону её бедра и что-то шептал ей на ухо. Караоке пара покинула также вместе далеко за полночь и изрядно навеселе", - рассказали журналисты.

СМИ удалось узнать, ради кого Мурат пожертвовал репутацией образцового семьянина. Ею оказалась киевская тусовщица Яна Беляева, торгующая одеждой и обувью в Instagram. Яна — любительница путешествий, ночных клубов, брендовых вещей.

Напомним, Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу поженились в 2009 году после четырех лет романа. Роскошная свадьба влюбленных состоялась в одном из самых дорогих отелей Анталийского побережья. В 2011 году Ани родила дочь Софию.