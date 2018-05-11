События недели: версия читателей УНИАН – относительно спокойное 9 мая, конфуз на инаугурации Путина и Евровидение-2018

На этой неделе Украина довольно успешно пережила 8 и 9 мая, которые вместе стали отмечать не так давно – с 2016 года. 8 мая - День памяти и примирения, а 9 мая – 73-я годовщина победы над нацизмом во Второй мировой войне. Они пришли на смену советскому Дню победы.

Ранее в Украине на 9 мая устраивали помпезный парад, который обязательно сопровождался показом военной техники. Однако с началом российской агрессии эта традиция стала уходить в прошлое. В последние годы 9 мая в Киеве проводили марши военных оркестров.

Праздник победы над нацизмом в Украине принес новые правила. Во время празднований запрещено использовать советскую и нацистскую символику. Кроме того, по украинскому законодательству, исчез термин «Великая Отечественная война».

Чем ближе подходили эти даты, тем тревожнее становились ожидания в обществе, да и предупреждения от полиции о том, что в некоторых регионах в эти дни прогнозируется напряженная оперативная обстановка, как-то не настраивали на спокойный лад. Однако, несмотря на опасения, все прошло относительно тихо. Не обошлось, правда, и без стычек между теми, чьи взгляды на то, как надо отмечать эти даты, радикально отличаются. В общей сложности, было задержано несколько десятков человек с разных сторон. На одних составили админпротоколы за публичную демонстрацию георгиевской ленточки, других задержали за попытку устроить провокации. Однако если оценивать глобально, завершились мероприятия достаточно мирно и без последствий. Более подробно о событиях 9 мая можно почитать в нашей публикации «Киев без «колорадских» лент, «слава Путину» в Одессе и «парад» в Донецке: как в Украине прошла 73-я годовщина победы над нацизмом».

Отдельно стоит выделить только разгоревшийся еще 7 мая скандал вокруг телеканала «Интер», который оказался в центре внимания из-за программы к 9 мая. В сети появилось видео эпизода «праздничного концерта по случаю Дня победы», в котором один из ведущих Андрей Доманский произносит речь в стиле российской пропаганды. «Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных шествий в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников», – сказал ведущий в сопровождении аплодисментов за кадром. «Это мы 9 мая приносим цветы к Вечному огню, это мы каждый год восстанавливаем памятники воинам, что пали в борьбе с фашизмом, мы – это наша Украина, это Украина, которая была оккупирована и победила, несмотря ни на что», – продолжил он.

У нас точно в стране идет война?

Посмотрите что на Интере будет 9мая. pic.twitter.com/bMGXLvozq5 — Thirteen 🔞 (@Thi1teenth) May 7, 2018

Этот эпизод вызвал критику в обществе, а Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания отреагировал на скандальный отрывок из концерта канала «Интер» к 9 мая, призвав не раскалывать общество. Позже там пообещали разобраться с возмутителями спокойствия. В свою очередь, представители Национального корпуса и Национальных дружин решили не ограничиваться просто публичным порицанием, и, подтянувшись к зданию телеканала, заблокировали его офис, потребовали лишить канал лицензии за «системную антиукраинскую редакционную политику» и отказаться от трансляции концерта. Не дождавшись реакции от телеканала, Нацкорпус на следующий день решил зайти в гости к заместителю председателя «Оппоблока» Сергею Левочкину, который является совладельцем телеканала «Интер». Поскольку имение Левочкина до конца не достроено, его самого там, естественно, не оказалось. Зато там была куча правоохранителей, отправленных защищать общественный порядок. Потолкавшись для виду с полицией, представители Нацкорпуса разошлись, но обещали вернуться.

В общем, можно только порадоваться, что празднование 8-9 мая завершилось только этим.

Еще одной историей, которой интересовались наши читатели, стала очередная инаугурация российского царя Владимира Путина. Их внимание, правда, привлекла не столько инаугурация, сколько конфуз, приключившийся во время этого действа.

Дело в том, что ответственные за поднятие флага Российской Федерации над Кремлем солдаты, так и не смогли в самый ответственный момент его поднять, как ни старались.

Режиссеры трансляции дважды показывали неудачный процесс подъема, потом бросили это дело и сосредоточились на крупных планах триколора и заранее поднятом флаге на другом, золотом шпиле. Стоит отметить, что в 2012, когда Путин давал присягу, заступая на свой третий президентский срок, солдаты без труда подняли флаг.

Комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников, в лучших традициях российских пропагандистов называть черное белым и наоборот, заявил, что все прошло хорошо и по плану, это просто зрители слепые, а то, что они видели – это оптическая иллюзия. «Вы имеете в виду штандарт? Он был поднят до конца. Посмотрите еще раз, это впечатление такое, чисто визуальное. Я не пытаюсь найти какое-то оправдание, это действительно так», - божился он.

Астрологи тут же увидели в этом «дурной знак» и напророчили России скорое приближение какой-то беды и бесславную кончину Путина.

«Такой знак говорит о том, что Россию ждет какое-то скорбное событие. И возможно оно уже этим летом, а именно — во второй половине июля-августе. Вот как недавно вся Россия была потрясена трагедией в Кемерово, так и летом может произойти какая-то подобная катастрофа», - заявил астролог Влад Росс.

Здесь вы уже меня простите, это не я, это астролог. Он также отметил, что это еще не все дурные знаки. По его словам, Путин выбрал худшее время для проведения инаугурации, потому что «Луна полная в ущербе, еще и с кармическим Заходящим Узлом Кету. Это всегда сулит ниспровержение власти».

Астролог также рассказал, что есть еще один плохой знак — жесткий квадрат между Марсом и Ураном. «Это всегда говорит о том, что произойдет неожиданный уход из власти», - сказал он.

Росс считает, что все вышеперечисленные астрологические аспекты в день инаугурации свидетельствуют «абсолютно точно, что Путин не продержится до конца своего нового президентского срока».

«Максимальный период, который он может продержаться у власти, связан с цифрой три: то ли это будет три месяца, то ли три года — посмотрим. В любом случае, все указывает, что что-то должно случиться через три месяца или через три года», - резюмировал эксперт по лунам и знакам.

Ну, что вам сказать. Я вообще скептически, а иногда и со смехом отношусь к подобным пророчествам и анализам типа «луны в доме марса», но в случае с Путиным, будем надеяться на лучшее, как говорится. Тем более, еще свежи воспоминания, как во время инаугурации Януковича прямо перед его носом закрылась дверь.

Да и в истории таких «дурных знаков» немало. Чего стоит только коронация последнего российского императора Николая II, во время которой на Ходынском поле в давке погибло больше тысячи человек. Думаю, все вы помните, как закончил свое царствование последний российский император.

В этом ключе не стоит расслабляться и нашему пока еще действующему президенту Петру Алексеевичу. У него тоже прошло не все гладко - четыре года назад на инаугурации Порошенко одному из караульных стало плохо, и он упал на красную дорожку.

Ну, и как же на этой неделе обойтись без величайшего попсового песенного конкурса всех времен и народов – Евровидения-2018, которое проходит в этот раз в Лиссабоне. Думаю, ценителям этого действа рассказывать о нем особо нет нужды – они и без моей помощи отличат Melovina от Alekseeva. Ну, а не ценителям это все неинтересно, так что буду краток.

Участник от Украины в финал прошел, с чем его и поздравляю (или соболезную), а Россия впервые с 1996 года оказалась за бортом этого, не побоюсь сказать, сногсшибательного шабаша песен и плясок.

В России, естественно, тут же заныли, что провал Юлии Самойловой - это результат сговора злобных русофобов, англо-саксов и всего масонского правительства, так что пора бы и «Искандеры» уже привести в действие. Однако даже ярый поклонник Путина и вообще российских скреп, известный продюсер Иосиф Пригожин признал, что результат провала Самойловой – не происки недоброжелателей, а элементарно слабое выступление. Он заявил, что удивился бы попаданию Самойловой в финал, поскольку во время ее выступления было ощущение, что у нее «не работали ушные мониторы».

С ним солидарна и армия интернет-пользователей, которые скептически оценивали шансы Самойловой на Евровидении еще до ее выступления, поскольку вокальные способности певицы зрителей не впечатлили.

Здесь жалко только саму представительницу России, ставшую заложником геополитических амбиций Кремля. Ее ведь готовили для украинского Евровидения, но год назад «шоу» не вышло. И тогда кремлевские карлики из принципа, отказавшись от проведения всероссийского конкурса, решили отправить ее в Лиссабон. Получилось весьма символически.

Ну, а в завершение этой истории, бесплатная рекомендация Melovinu: после конкурса обратиться к офтальмологу – у него там что-то явно не то с глазами ;-).

На этом фоне наши читатели пропустили сообщение о том, что, судя по всему, «Северному потоку-2» быть, украинская власть с этим почти смирилась и теперь пытается выбить из европейцев хоть какие-то гарантии того, что Украина не потеряет российский транзит.

На этой неделе все громче зазвучали разговоры об этих пресловутых гарантиях. Так, глава МИД ФРГ Хайко Маас в Москве заявил, что федеральное правительство Германии поддерживает реализацию газопровода «Северный поток - 2» в обход Украины. «Является ли «Северный поток-2» частным коммерческим проектом и поддерживается ли он федеральным правительством? На этот вопрос я могу ответить: да», - сказал Маас.

В свою очередь, глава российского МИД Лавров заявил, что «Северный поток-2» сократит протяженность транзитной трубы почти в два раза и это уменьшит стоимость транспортировки газа в 1,5 раза. После чего перешел к самому важному – снова напомнил, что «руководство РФ и «Газпрома» заявляли, что не против, чтобы сохранился определенный объем транзита через Украину».

«Мы к таким консультациям с украинской стороной готовы, и мы сегодня об этом сказали нашим германским коллегам», - добавил Лавров.

Пока глава МИД ФРГ встречался со своим российским визави в Москве, Порошенко общался с канцлером Германии Меркель и президентом Франции Макроном в немецком Аахене. По результатам переговоров Поршенко пафосно и без какой-либо конкретики заявил, что у нас сейчас «более широкая поддержка» в ЕС по сопротивлению «Северному потоку-2». О какой широкой поддержке может идти речь, когда в Москве глава МИД ФРГ заявляет о прямо противоположном - нам остается только догадываться. Как и о том, что Порошенко имел ввиду, заявляя, по итогам встречи, что тема «Северного потока-2» - это «одна из тем, которая будет тщательно обсуждаться» с европейцами.

Боюсь, что за этими словами как раз и кроется обсуждение предоставления хотя бы гарантий о том, что Украина не лишится транзита после постройки обходного газопровода.

В Раде на такие намеки уже отреагировали, предупредив о бесполезности любых гарантий газового транзита после завершения «Северного потока-2». По мнению вице-спикера Оксаны Сыроид, «при условии постройки «Северного потока-2» любые гарантии на транзит газа через Украину являются «Будапештским меморандумом-2»».

«Если Россия построит газопроводы с мощностью, достаточной для транспортировки газа в Европу в обход Украины, то в любой момент сможет оставить без газа украинцев, как это сделала с грузинами в 2008. Никаких рычагов влияния на Россию не будет», - заявила она.

Также Сыроид выразила мнение, что любой украинский чиновник, который готов обсуждать гарантии транзита газа через Украину при условии построения «Северного потока-2», представляет интересы России, а не Украины.

Редко соглашаюсь с украинскими политиками, однако в этом случае Сыроид права. Гарантии, на которых стоит подпись Российской Федерации, не стоят и бумаги, на которой эти гарантии напечатаны и эта подпись поставлена. Думаю, в этом убедились уже все. Поэтому любой чиновник, который будет так или иначе поддерживать мысль «ну, раз уж строительство «Северного потока-2» неизбежно, давайте хотя-бы попросим гарантии», является предателем национальных интересов Украины.

Также наши читатели традиционно мало интересуются событиями, происходящими далеко от наших границ. А зря, поскольку в нашем глобальном мире все взаимосвязано.

Так, на этой неделе начался новый кризис на Ближнем Востоке, на этот раз связанный с иранской ядерной программой.

После того, как израильская разведка похитила из Ирана полтонны секретных документов, свидетельствующих о том, что, несмотря на соглашение 2015 года, Тегеран продолжает свою ядерную программу и у него якобы уже есть около 5 ядерных боеголовок и средства их доставки на расстояние около двух тысяч километров, президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном. Это означает рост напряженности в и без того неспокойном регионе, где израильтяне уже давно наносят удары по иранцам на территории Сирии.

Но самое важное для нас то, что выход США из ядерной сделки с Ираном означает возобновление экономических санкций. А это приведет к скачку цен на нефть (он уже начался). Так что очень скоро вся эта история аукнется и у нас в Украине.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН