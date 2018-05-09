Киев без "колорадских" лент, "слава Путину" в Одессе и "парад" в Донецке: как в Украине прошла 73-я годовщина победы над нацизмом

Уже несколько лет в Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне. Если раньше для Украины, как и для других постсоветских государств, нормой в День победы был помпезный военный парад, то с началом российской агрессии эта традиция, наконец, канула в Лету. Украинцы, в отличие от своих северных соседей, не воспринимают этот день сквозь призму «можем повторить». Наоборот, символом этого дня стала фраза «никогда снова». Поэтому, вместо бряцания оружием на главных площадях, 8 и 9 мая украинцы возлагают цветы к памятнику Вечной Славы, вспоминают героев, благодаря которым закончилась Вторая мировая война, общаются с ветеранами.

Вместе с тем, каждый год в крупных городах Украины, наряду с таким поведением, наблюдается и настоящее победобесие в российском стиле – проведение акций «Бессмертный полк», придуманного российскими же политтехнологами. В принципе, ничего страшного в том, что на улицы и площади украинских городов вышли бы люди, которые помнят чтят своих предков, воевавших во Второй мировой войне, не было бы, если бы не агрессия участников подобных маршей по отношению к собственной стране – Украине, своим согражданам и совершенно неуместные призывы в стиле «Путин – приди». Все это имеет мало общего с памятью о погибших в страшной мясорубке войны, пониманием того, что пережили и переживают те немногочисленные ветераны, которые дожили до сегодняшних дней. И уж тем более это не имеет никакого отношения к победе над нацизмом.

Собственно, накануне проведения подобных акций в украинских городах, правоохранители ожидали провокаций. «Мы прогнозируем некоторое напряжение оперативной обстановки не только в Киеве, а еще в некоторых регионах: Запорожской, Днепропетровской областях, но у нас достаточно сил и средств, и, я думаю, гражданам нашего государства можно не волноваться. Мы обеспечим порядок», - заявил руководитель Нацполиции Сергей Князев.

Для надежности, полицию перевели на усиленный режим работы. По словам спикера МВД Артема Шевченко, всего по Украине для охраны правопорядка задействованы 27 тысяч человек, из которых 4 тысячи – только в столице.

Вопреки ожиданиям, в Днепре все мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне прошли очень спокойно. Правда, полиция задержала мужчину с незарегистрированным травматическим пистолетом и патронами к нему, также было составлено несколько админпротоколов против любителей запрещенной в Украине символики – «георгиевских лент».

В Киеве, в районе метро «Арсенальная», где собирались участники акции «Бессмертный полк», порядок обеспечивали около 2 тысяч правоохранителей. Проводилась поверхностная проверка, были задействованы кинологи и металлоискатели. В целом, если не считать пары стычек, неудачных попыток проукраинских активистов «пообщаться» с народными депутатами от «Оппоблока» Шуфричем и Новинским, выкрикивания антиукраинских лозунгов, задержания нескольких человек за запрещенную в Украине «георгиевскую ленту» (среди которых была мать погибшей экс-депутата от «Партии регионов» Ирины Бережной Елена), а также задержания вблизи парка Вечной Славы мужчины с ружьем («Он пытался пройти там, где проводятся мероприятия, но его остановил наряд. Ружье у него висело на плече. Его отдадут на экспертизу. Задержанный доставлен в районное управление. Пока он не может объяснить, зачем это делал. Это было ближе к парку Славы», - сообщил начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко), в Киеве все прошло довольно тихо.

Еще неприметнее мероприятия 9 мая под эгидой проведения акции «Бессмертный полк» прошли в Харькове. На главной аллее Мемориала Славы собрались около 300 человек с портретами участников Второй мировой войны. Эту группу людей, которые время от времени скандировали «Фашизм не пройдет!» и «С Днем победы!», возглавляла председатель Харьковской облорганизации ныне запрещенной компартии Украины Алла Александровская. Некоторые участники этой акции заявляли: «Харьков - русский город!». Впрочем, около 15 тыс человек, не примкнувших к «Бессмертному полку», но также возлагавших цветы к Мемориалу Славы, не велись на такие провокации.

А вот в Одессе участники акции «Бессмертный полк» продемонстрировали, кому действительно нужно было это мероприятие в Украине. Так, в числе активистов этого мероприятия была группа участников антимайдановских акций на Куликовом поле, где в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года погибли более 40 человек во время массовых беспорядков. Но, вместо того, чтобы, как призывали организаторы акции «Бессмертный полк», нести портреты своих погибших во время Второй мировой войны, эти люди почему-то несли портреты погибших в Доме профсоюзов. Также среди фотоснимков якобы воинов Второй мировой был замечен портрет пророссийского телеведущего Григория Кваснюка, которого не стало в 2017 году. Кроме того, участники этого марша скандировали «Фашизм не пройдет!», «Бандеровские бесы – вон из Одессы!», время от времени раздавались возгласы «Донбасс, мы с тобой!» и «Слава Путину!». В результате, правоохранители вывели из колонны мужчину, восхваляющего российского президента.

А вот в оккупированном пророссийскими боевиками Донецке прошел «военный парад», как в Москве. «Мирные шахтеры» продемонстрировали на «параде» технику, которую, по словам российских пропагандистов, они, в свое время, нашли в шахтах: БТР-80, БМП, танки Т-64 и Т-72, ЗРК «Стрела-10», самоходки «Гвоздика», «Грады», полковые минометы, противотанковые пушки «Рапира», гаубицы Д-30 и «Мста-Б»…

В целом, по данным правоохранителей, по состоянию на середину дня в Украине прошло более тысячи разнообразных памятных мероприятий. А на всех немногочисленных для такого количества акций нарушителей общественного порядка уже составлены административные протоколы. Украинцы все реже ведутся на «братские» провокации из России.

УНИАН