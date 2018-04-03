НАПК направило в полицию шесть выводов по поводу непредставления деклараций экс-чиновниками Пенсионного фонда

Нарушение выявили во время проведения в Пенсионном фонде проверки соблюдения требований антикоррупционного законодательства.

Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в полицию шесть обоснованных выводов о непредставлении деклараций бывшими должностными лицами Пенсионного фонда Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в Главное управление Национальной полиции в городе Киеве еще шесть обоснованных выводов о непредставлении деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, бывшими должностными лицами Пенсионного фонда Украины. Решения об этом приняты на заседании Национального агентства», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что нарушения обнаружили во время проведения в Пенсионном фонде плановой проверки соблюдения требований антикоррупционного законодательства.

«В частности, не подали декларации после увольнения за 2016 год главные специалисты Бузунова Ольга Дмитриевна, Опилат Наталья Леонидовна, Гринчевская Юлия Владимировна, Запашная Светлана Александровна, Корицкая Вера Николаевна и Филиппова Инна Александровна», - сообщили в Нацагентстве.