Поющий о российских скрепах дальнобойщик приехал в Украину ради роли террориста (видео)

14:50, 15 марта 2018
Общество
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Вадима Дубовского вы могли видеть в видео на YouTube, где он за рулем грузовика поет песни. Он записал шутливую песню-гимн антирашистов, вечером залил в Сеть и проснулся знаменитым. Рассказывает, что у него свой стиль.

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"Направление – троллинг ватников", – говорит Вадим. Просмотры и лайки монетизирует, а деньги отдает на волонтерство.

"Мне как-то неудобно было за нецензурное высказывание о Путине получить деньги, а мне говорят, "не берите себе деньги, отдавайте кому-то", – рассказывает дальнобойщик.

За творчество Вадиму даже угрожали кадыровцы, но запугать его не так просто.

Вадим приехал в Украину, чтобы сниматься в кино – роль неожиданная. Играет самого худшего из террористов. До переезда в Соединенные Штаты он даже не умел водить авто, работал сначала на радио, но из-за кризиса выяснилось - дальнобойщиком быть прибыльнее. Говорит, в Украине оставил самое дорогое - друга Леонида Олексюка.

Леонид тоже стал звездой, только звездой "1+1". Потому что накануне Нового года признался - кого хочешь перепоет и собирается принять участие в "Голосе страны". Леонида на канале называют хозяином уюта.

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Теги: #Вадим Дубовский#поющий дальнобойщик