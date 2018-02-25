Известный актер Жан Рено приехал в Карпаты, чтобы сняться в украинском фильме (фото)

В фильме сыграют украинские актеры Игорь Цишкевич, Маргарита Бурковская, Олег Карпенко и другие.

В Украину приехал всемирно известный французский актер Жан Рено. Он прибыл в Карпаты. Где должны снимать украино-французский фильм "Последний шаг", где Рено играет главную роль.

Об этом написал председатель Госкино Украины Филипп Ильенко на своей странице в Facebook.

"Имел честь лично поздравить Жана Рено с приездом в Карпаты для съемок в украинско-французском фильме "Последний шаг". Сотрудничество со звездами такого масштаба - это очередной этап развития нашей киноиндустрии и свидетельство доверия до уровня нашего профессионализма со стороны европейских коллег", – отметил он.

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"Последний шаг" – это рассказ на грани психологического триллера и фильма-инициации, между вчерашним и сегодняшним, где каждый элемент подчеркивается и усиливается ретроспективой.

В фильме сыграют украинские актеры Игорь Цишкевич, Маргарита Бурковская, Олег Карпенко и другие. Съемки фильма будут проходить в Карпатах на озере Синевир), Киеве, Нью-Йорке и Канаде. Лента должна выйти на широкие экраны в 2019 году.

Справка УНИАН. Жан Рено - французский актер испанского происхождения. Он снялся в около 60 фильмах. Самые известные из них это "Леон", "Пришельцы в Америке", "Багровые реки", "Шеф" и многие другие.