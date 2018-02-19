Россияне украли фотографию: лицом всероссийского конкурса красоты стала винничанка без ее ведома (видео)

Россияне украли фото винничанки для размещения на афишах всероссийского конкурса красоты.

Скандал из-за красоты набирает обороты в Виннице. Россияне украли фото красивой винничанки "Мини-мисс мира" Дарьи Журбенко.

Россия проводит кастинг на детский конкурс мини-мисс, и для афиши использовали портрет девушки, которая никакого согласия на это не давала.

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Первой использование фото известной украинки в России заметила организатор винницкого конкурса красоты Лилия Полищук. Это ее возмутило.

"Мы никаких документов не подписывали", - заявляет мама девочки. Родители уверены, что россияне осознавали, что воруют фотографию, потому прибегли к фотошопу.

Журбенко писали организаторам конкурса, те переадресовывали их в модельное агентство. По указанному номеру - автоответчик, никто так и не перезвонил.

Ранее украинка Наталья Варченко победила в конкурсе красоты Miss Continental Europe, который состоялся 25 ноября в итальянском Неаполе.