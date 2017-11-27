Украинка победила в конкурсе красоты Miss Europe Continental (фото)

10:23, 27 ноября 2017
Общество
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Представительница Украины впервые приняла участие в конкурсе и сразу же одержала победу.

Страну представляла

Украинка Наталья Варченко победила в конкурсе красоты Miss Continental Europe, который состоялся 25 ноября в итальянском Неаполе. Об этом в Instagram сообщила пресс-служба Национального комитета «Мисс Украина Вселенная». Об этом в Instagram сообщила пресс-служба Национального комитета «Мисс Украина Вселенная».

Наталья Варченко одержала победу / instagram.com/missukraine_universe/

Отмечается, что представительница Украины впервые приняла участие в конкурсе и сразу же одержала победу.

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«Впервые Национальный комитет «Мисс Украина Вселенная» сотрудничает с конкурсом Miss Europe Continental, и мы очень рады получить такой результат!», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в США прошел финал 66-го международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2017". Главный титул достался представительнице ЮАР.

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Теги: #Miss Europe Continental#украинка Miss Europe Continental#Наталья Варченко Miss Europe Continental