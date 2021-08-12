Среднемесячные расходы на продвижение политических рекламных сообщений значительно выросли.

В течение января-июня 2021 года общая сумма расходов украинских политиков и политических сил на рекламные сообщения в Facebook достигла суммы в 1,2 млн долларов. Значительно больше, чем за аналогичный период 2020 года (тогда было потрачено 850 тыс. долларов).

Об этом сообщает движение "ЧЕСНО", которое провело анализ на основе данных библиотеки Facebook-рекламы.

Отмечается, что среднемесячные расходы на распространение рекламных сообщений выросли со 141 тыс. долларов в первом полугодии 2020 года до 205 тыс. долларов за тот же период 2021 года.

В мае и июне разрыв между расходами 2020 и 2021 годов уменьшился, что, очевидно, связано с тем, что как раз в этот период прошлого года отдельные политики начали свои кампании к местным выборам.

Больше всего средств тратят индивидуальные страницы политиков. В зависимости от месяца на страницы политиков приходится доля от 26% до 36% в общей структуре расходов на политическую рекламу в Facebook (в среднем 31%).

В среднем 23% расходов приходится на страницы, которые невозможно четко идентифицировать, но которые при том активно продвигают политический контент в поддержку или против определенных политиков/партий.

Расходы с партийных страниц составляют в среднем 18%. Как указывают активисты, такая сравнительно низкая доля расходов с партийных страниц является проблемной с точки зрения контроля. Ведь только политические партии публично отчитываются о происхождении средств и о расходах.

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Автор: Дмитрий Захаров