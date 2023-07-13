Птицы крадут шипы, предназначенные для того, чтобы помешать им строить гнезда на зданиях, и используют их для постройки собственных гнёзд.

Пернатые в городах крадут шипы от птиц, установленные людьми, и используют их, чтобы строить свои гнезда. Такие шипы часто устанавливают на зданиях, чтобы препятствовать гнездованию птиц.

Исследователи из двух голландских музеев естествознания впервые столкнулись с этим явлением во дворе больницы в Антверпене, пишет Sky News. Сороки вырвали из здания медучреждения около 50 метров противоптичьих шипов и использовали их, чтобы построить огромное гнездо из 1500 шипов.

Биолог Ауке-Флориан Хиемстра из Центра биоразнообразия Naturalis сказал, что сороки использовали шипы так же, как и люди - "чтобы держать других птиц подальше от их гнезд".

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"Это действительно похоже на шутку. Даже для меня, как для исследователя гнезд, это самые безумные птичьи гнезда, которые я когда-либо видел", - сказал Хиемстра.

Сороки делают крышу на своем гнезде, чтобы защитить яйца и птенцов, и часто используют колючие ветки.

Но в городе шипы против птиц являются городской альтернативой. Исследователи охарактеризовали такое поведение пернатых как "полную адаптацию к жизни в городе".

В исследовании, опубликованном в Deinsea, ежегоднике Музея естественной истории в Роттердаме, описываются аналогичные гнезда сорок, найденные в Нидерландах, Бельгии и Шотландии. Также было обнаружено, что вороны строят гнезда с шипами в Нидерландах.

Это не первый случай использования неподходящих предметов для птичьих гнезд. Другие острые материалы, включая колючую проволоку и вязальные спицы, также используются сороками для крыши их гнезд.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Австралии агрессивная сорока напала на беспилотник, владелец которого снимал живописное видео на морском побережье Сиднея. Птица не прекращала атаки, пока не повалила дрон на землю.

А в Англии полицейским пришлось "задержать" разъяренного лебедя, который заблокировал дорогу. Пользователям соцсетей этот инцидент напомнил сцену из комедии "Типа крутые легавые" (2007 год).

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