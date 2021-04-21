Угроза позволяет отправлять автоматические ответы не только в WhatsApp, но и в других приложениях для обмена сообщениями.

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET предупреждают пользователей операционной системы Android о распространении новой угрозы через сообщения о цветной теме для мессенджера WhatsApp.

Как сообщают в компании, тема "WhatsApp Pink", замаскированная под официальное обновление платформы, на самом деле является видом известного вредоносного программного обеспечения.

"WhatsApp Pink — это обновленная версия червя для Android, который был обнаружен в январе этого года. Угроза позволяет отправлять автоматические ответы не только в WhatsApp, но и в других приложениях для обмена сообщениями. Это может быть причиной роста распространения вредоносной программы. Троян отправляет ссылки на веб-сайт, с которого он может быть автоматически загружен, в ответ на сообщения, полученные в таких приложениях, как WhatsApp, WhatsApp Business, Signal, Skype, Viber, Telegram и различных неофициальных версиях WhatsApp", - приводятся в сообщении слова исследователя ESET Лукаша Стефанко.

По данным ESET, в новой версии вредоносной программы отсутствуют другие возможности. Поэтому не исключено, что этот образец угрозы является тестовым, а затем, вероятно, появится ее усовершенствованный вариант.

После завершения процесса установки и нажатия на "WhatsApp Pink" приложение скрывает свое присутствие на устройстве. Затем жертва получает сообщение, на которое она должна ответить, чтобы позволить угрозе распространяться дальше.

Как поясняют специалисты по кибербезопасности, для удаления "WhatsApp Pink" нужно перейти в "Настройки" или в подменю "Диспетчер приложений". Кроме этого, можно установить решение для защиты Android, которое просканирует устройство и автоматически удалит вредоносную программу.

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Чтобы снизить риски стать жертвой подобных схем в будущем, специалисты ESET рекомендуют никогда не нажимать на ссылки или вложения в подозрительных сообщениях от неизвестных отправителей, загружать программы только с официальных магазинов приложений, всегда использовать надежное решение для защиты мобильных устройств, а также контролировать предоставление разрешений приложениям.

Как сообщал УНИАН, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET - ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

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Автор: Григорий Бондарь