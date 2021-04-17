Функциональность аккаунтов WhatsApp будет ограничена.

Часть пользователей WhatsApp, которая в течение месяца, до 15 мая, не примет новые правила сервиса, сможет пользоваться мессенджером лишь в ограниченном режиме.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте приложения.

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«Чтобы у вас было достаточно времени для ознакомления с изменениями в удобном для вас темпе, мы продлили срок их принятия до 15 мая. Если к этому времени вы их не примете, WhatsApp не удалит ваш аккаунт. Однако функциональность вашего аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений», — говорится в сообщении.

Пользователям, отказавшимся от новых правил, отключат возможность читать и отправлять сообщения — они смогут лишь получать звонки и уведомления. Абонентам предлагается либо принять новые условия приложения, либо экспортировать историю чатов и удалить аккаунт.

Что этому предшествовало

В начале декабря 2020 года власти 48 американских штатов и Федеральная торговая комиссия подали иски против Facebook, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства.

От компании требуют, чтобы она продала приобретенные ранее WhatsApp и Instagram для восстановления добросовестной конкуренции.

8 января 2021 года в СМИ появилась информация о том, что мессенджер WhatsApp обновил свое пользовательское соглашение, добавив пункт о передаче личных данных пользователей корпорации Facebook.

10 января 2021 года WhatsApp подтвердил, что будет передавать Facebook личные данные пользователей.

19 января 2021 года появилась информация о том, что мессенджер WhatsApp решил перенести обновление пользовательского соглашения, согласно которому личные данные будут передаваться в Facebook.

Обновление соглашения вызвало недовольство у пользователей WhatsApp. После обновления условий соглашения WhatsApp потерял 30 миллионов пользователей.

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Автор: Елена Коваленко