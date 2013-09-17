СМИ выяснили, можно ли узнать, кто посещал личную страницу в Facebook

С этим вопросом издание 20 Minutos обратилось непосредственно к официальным представителям соцести. Их также спросили о том, не планирует ли сам Facebook ввести подобный сервис.

В Интернете существует множество приложений и «трюков», которые якобы могут определить, кто и когда посещал страницу профиля в Facebook. Впрочем, ни один из этих инструментов не работает, утверждают собеседники издания, передает Noticia.ru.

На протяжении долгого времени руководство Facebook предупреждает, что подобные приложения являются мошенническими и пожаловаться на них можно в самой соцсети. «Большинство этих программ разработано третьими лицами, с которыми Facebook не сотрудничает. В них содержится спам и вирусы, которые ставят под угрозу конфиденциальную информацию о пользователе», - объясняют представители компании. «Никто не может знать, кто посещал Вашу страницу», - добавляют они.

«Последние обновления в «Хронике» значительно упростили конфигурацию всех личных сведений о пользователе. Раньше риск заключался в том, что некоторые элементы (в особенности фотографии) оставались публичными, так как пользователи не знали, как сделать их приватными», - напоминают представители соцсети.

С хакерами Facebook борется… при помощи хакеров. «В США работает программа вознаграждений для взломщиков, которые обнаруживают уязвимые места системы и сообщают нам о них», - объясняет руководство компании.

«Программы вроде «Кто смотрел мой профиль» появляются практически ежедневно, и мы должны опережать всех программистов, которые могут обнаружить недочеты», - рассказывают сотрудники компании. Они также предупреждают, что Facebook не планирует в будущем внедрять подобных функций.

Некоторые из подобных приложений, например, Lagsoft, в прошлом пользовались большой популярностью. Программа требовала доступ к профилю, фотографиям, видеозаписям пользователя, запросам о добавлении в друзья и даже запрашивала разрешение на публикацию сведений от его имени. В обмен на это пользователь получал сведения о том, кто посещал его страницу, однако, как выяснилось, она не была достоверной.

Кроме того, в моду вошли и трюки с использованием браузера Chrome. Достаточно было просто посмотреть исходный код страницы в соответствии с видеоинструкцией и получить некий список друзей. Впрочем, он тоже не имел ничего общего со списком посетителей страницы, пишет издание.