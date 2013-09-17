Стало известно, когда Apple может показать новые iPad (фото)

Издание ссылается на французский сайт MacGeneration и предупреждает, что информация может быть некорректной.

Новый полноразмерный планшет iPad вероятно будет иметь более тонкий корпус, а iPad mini может получить Retina-дисплей (экран высокого разрешения), как сообщал ранее Digit.ru со ссылкой на западные СМИ. Ранее релиз этих продуктов ожидался ближе к концу года.

Помимо планшетов на мероприятии могут быть представлены ноутбуки Macbook Pro и настольные моноблоки iMac на современных процессорах четвертого поколения Intel Core i3, i5 и i7. Одним из подтверждений этого предположения является информация от ресурса 9to5Mac от поставщиков о низком уровне запасов iMac в розничных магазинах, что может говорить о подготовке к их замене.

Ранее Digit.ru сообщал, что на WWDC-2013 было объявлено о выходе осенью новой операционной системы OS X под кодовым названием Maverics. Издание предполагает, что выход ее финальной версии также может быть одним из событий мероприятия 15 октября.