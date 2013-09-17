Стало известно, когда Apple может показать новые iPad (фото)
Компания Apple готовит 15 октября специальное мероприятие, на котором предположительно будут показаны новые модели планшетов iPad, сообщает ресурс 9to5Mac.
Издание ссылается на французский сайт MacGeneration и предупреждает, что информация может быть некорректной.
Новый полноразмерный планшет iPad вероятно будет иметь более тонкий корпус, а iPad mini может получить Retina-дисплей (экран высокого разрешения), как сообщал ранее Digit.ru со ссылкой на западные СМИ. Ранее релиз этих продуктов ожидался ближе к концу года.
Помимо планшетов на мероприятии могут быть представлены ноутбуки Macbook Pro и настольные моноблоки iMac на современных процессорах четвертого поколения Intel Core i3, i5 и i7. Одним из подтверждений этого предположения является информация от ресурса 9to5Mac от поставщиков о низком уровне запасов iMac в розничных магазинах, что может говорить о подготовке к их замене.
Ранее Digit.ru сообщал, что на WWDC-2013 было объявлено о выходе осенью новой операционной системы OS X под кодовым названием Maverics. Издание предполагает, что выход ее финальной версии также может быть одним из событий мероприятия 15 октября.