В "киберпонедельник" арестованы 82 интернет-магазина

Правоохранительные органы США отметили "киберпонедельник" арестами свыше 80 нелегальных коммерческих доменов, занимающихся интернет-торговлей, 24 из них - в Нью-Йорке, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокурора Южного округа Нью-Йорка.

Первый день недели после долгих выходных по случаю Дня благодарения в США называют киберпонедельником. Именно на первый день недели - в отличие от многолюдного шопинга "черной пятницы" - приходится наибольшее количество покупок в интернете.

"Совместная акция правоохранительных органов была направлена против веб-сайтов, нелегально торгующих поддельными товарами, такими, как спортивное снаряжение, обувь, одежда, сумки, электронная техника, а также пиратскими копиями DVD-продукции. Всего в США в этот день в судах был наложен арест на 82 домена", - говорится в сообщении.

По словам прокурора, интернет-торговля контрафактом приобрела масштаб эпидемии, которая наносит экономике США ущерб, исчисляемый миллиардами долларов.

По прогнозам Союза потребителей США, около 17% американцев делали в киберпонедельник покупки через интернет, а в целом в нынешний праздничный сезон объем покупок в виртуальных супермаркетах удвоится. В 2009 году объем интернет-покупок в киберпонедельник составил 887 миллионов долларов.

Быстрый и прагматичный интернет-шопинг в этом году начинает почти на равных конкурировать с шумной "черной пятницей", ее очередями и автомобильными пробками, утверждают эксперты.