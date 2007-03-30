Гоночное отделение Nissan переделало купе 350Z на свой лад (фото)

Nismo - спортивное отделение компании Nissan - представит собственную версию купе 350Z на автосалоне в Нью-Йорке в апреле 2007 года. Это первая подобная версия Nissan Z за 37-летнюю историю модели.

Внешне Nismo 350Z отличается аэродинамическим пластиковым обвесом, увеличивающим прижимную силу. Он включает новый передний бампер с нижним спойлером, а также задний диффузор и большое антикрыло.

Доработке подверглись подвеска автомобиля и система выхлопа. Кроме того, Nissan 350Z получил новые тормозные механизмы Brembo и спортивные легкосплавные диски Nismo. Двигатель V6 мощностью 306 лошадиных сил не изменился. Машины будут комплектоваться только шестиступенчатыми механическими коробками передач.

Отделение Nismo (Nissan Motorsport International) было создано в 1984 году. Оно занимается подготовкой автомобилей Nissan к гонкам, а также тюнингом серийных моделей.

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