Девушка из Коломыи стала соучредителем приложения, которое Apple признала одним из лучших 2017 года (видео)

12:09, 04 января 2018
Наука и IT
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Виртуальный тату-салон позволит любому, в любой точке земного шара мгновенно сфотографировать себя с какой-либо татуировкой.

Девушка из Коломыи стала соучредителем приложения, которое Apple признала одним из лучших 2017 года / скрин видео

К украинке пришло всемирное признание. Александра Рогачева из Коломыи в 24 года создала приложение к смарфонам Inkhunter, которое позволяет “примерить” татуировку.

Сейчас девушка работает CEO американского стартапа с 6 миллионами пользователей и живет в Нью-Йорке, идет речь в сюжете ТСН.

Виртуальный тату-салон позволит любому, в любой точке земного шара мгновенно сфотографировать себя с какой-либо татуировкой. И после такой примерки подумать, стоит ли делаете настоящее.

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Еще в 2014 году девушка выиграла хакатон на тему технологий дополненной реальности разработав прототип приложения, которое показывает пользователю, как на его теле будет выглядеть татуировка.

Демо-версия Inkhunter появилась в AppStore в 2015 году, но пользователи ее проигнорировали.

Сейчас же это приложение только в google.play для Андроид скачали более 5 млн раз, а компания Apple вообще признала его одним из лучших 2017 года.

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Теги: #компания Apple#приложение для смартфона#виртуальный тату-салон