Ученые объяснили "опрокидывание" Луны на орбите Земли (видео)

Ученые представили анимацию, которая демонстрирует изменение расположения момента импульса Земли и Луны относительно плоскости Лапласа (используется для определения элементов орбиты, их позиций - Ред.), передает ТСН со ссылкой на EurekAlert.

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Работа специалистов позволила объяснить причину, по которой химический состав Луны практически идентичен такому же на Земле. Исследования ученых поддерживает модель ударного формирования спутника планеты и объясняет ее наклон к плоскости эклиптики в пять градусов.

По мнению экспертов, такое вращение спутника вокруг планеты обусловлено тем, что на ранних этапах его формирования, согласно законам сохранения, часть момента импульса системы Луна-Земля перешла к системе Земля-Солнце.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 31 октября в небе над Восточным полушарием, в частности, и Украиной, взошла "черная" Луна.