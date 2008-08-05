Сколько в Украине Интернет-пользователей и каких именно?

Размер украинской аудитории пользователей Интернета (уникальных пользователей, сделавших более одного просмотра страницы за июль 2008 г. и пользователей, которые просматривали страницы в июле и в прошлом месяце) составил в июле т.г. почти 8,34 млн. человек, что на 2,4% больше, чем в июне 2008 года.

Такие результаты приводятся в отчете украинского портала Bigmir)net «Глобальная статистика украинского Интернета» за июль 2008 года, которым располагает УНИАН.

География распределения пользователей Интернет в июле 2008 года показывает, что в основном украинские пользователи Интернет живут в столице и в крупных городах, - на первые 8 регионов Украины в июле пришлось более 90% украинских пользователей Интернет.

При этом со значительным отрывом от других регионов лидирует Киев, на который в июле 2008 года пришлось 59,33% от всех пользователей Интернет в Украине. Далее следуют: Одесса (6,52% пользователей Интернет), Днепропетровск (5,52%), Донецк (5,13%), Харьков (4,61%), Львов (3,51%), Запорожье (2,86%), Крым (2,60%). Суммарная доля этих регионов составила 30,75%.

На остальные регионы Украины пришлось менее 10% пользователей Интернет в Украине в июле 2008 года.

Аутсайдерами по уровню проникновения Интернет в Украине в июле 2008 года стали гг. Луцк (0,16% пользователей), Житомир (0,16%) и Черновцы (0,18%).