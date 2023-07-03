Лидеры Украины и Германии также настаивают на продлении зернового соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц провели очередной разговор, во время которого затронули в частности тему предстоящего саммита НАТО и форматов будущих гарантий безопасности для Украины.

Зеленский отметил, что разговор был длительным, и назвал его плодотворным. Президент проинформировал своего собеседника о ситуации на поле боя.

"Мы поделились оценками последних событий в России и Беларуси и обсудили текущее состояние зернового соглашения и важность его продолжения", - рассказал он.

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Зеленский и Шольц также скоординировали позиции перед вильнюсским саммитом НАТО и обсудили форматы будущих гарантий безопасности для Украины.

Глава государства поблагодарил немецкого канцлера за важные сигналы поддержки Украине на Лондонской конференции по восстановлению и заседании Европейского совета, а также за активную реализацию предыдущего оборонного пакета на 2,7 млрд евро и за многолетний план оборонной поддержки Украины объемом 8,8 млрд евро.

"Встреча на уровне советников в Копенгагене - важный шаг к реализации формулы мира. Договорились продолжать активную работу в этом направлении", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало

Как известно, саммит НАТО в этом году должен состояться 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе, столице Литвы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от июльского саммита украинские власти ожидают четких сроков вступления, иначе Украине нечего делать на этом мероприятии. Также 21 июня глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина рассчитывает получить от НАТО приглашение присоединиться с "открытой датой".

Ранее сообщалось, что для его охраны должны привлечь три тысячи военнослужащих из армии Литвы, также прибудет около тысячи военных из стран Альянса.

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