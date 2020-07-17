В "Слуге народа" говорят, что не будут осенью выносить на рассмотрение Рады законопроект Бужанского

Кравчук считает ошибкой вынесение на повестку дня этого законопроекта.

Рада не будет рассматривать законопроект Максима Бужанского о государственном языке в образовательном процессе осенью.

Об этом в комментарии Радио Свобода сообщила заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Поскольку, к осени, он (проект закона Бужанского) потеряет свою суть. Ведь с первого сентября 2020 года русскоязычные школы переходят на украинский язык, поэтому этот закон не будет иметь смысла и не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады», – заявила Кравчук.

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Кравчук считает ошибкой вынесение на повестку дня этого законопроекта, в частности потому, что «шансов пройти у этого закона не было».

«Кроме того, это первое чтение. Даже с точки зрения регламента и процедур он бы не был принят. Это был лишний раз для наших оппонентов с одной и с другой стороны подразнить общество. Мы, как комитет (по вопросам гуманитарной и информационной политики) рекомендовали его отклонить», – напомнила депутат.

Законопроектом № 2362 народного депутата Максима Бужанского предусмотрено исключить из законодательства норму о том, что представители национальных меньшинств Украины, языки которых являются официальными языками Европейского Союза, и которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года на языке своего национального меньшинства, до 1 сентября 2023 года продолжают получать образование на языке своего национального меньшинства, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.

Также законопроектом предусмотрено исключить норму, согласно которой с 1 сентября 2018 года национальные меньшинства, языки которых не относятся к официальным языкам Европейского Союза, должны изучать украинский язык. Т То есть законопроектом предусмотрено, что и после 1 сентября в украинских школах может быть преподавание на русском языке. Законопроект вызвал волну протестов со стороны общественности.

Под Радой, в частности, уже несколько дней подряд продолжаются протесты активистов и представителей отдельных политических партий с требованием не поддерживать законопроект нардепа из "Слуги народа". 17 июля между правоохранителями и протестующими произошли столкновения.

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