Он отметил, что немецкое посольство все еще работает в Москве.

Власти Украины не имеют ничего против, чтобы Германия стала посредником в переговорах Киева и Кремля.

Об этом заявил бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник. Он призвал немецкого канцлера Олафа Шольца выйти на Путина и обсудить с ним переговоры по Украине.

"Шольц мог бы проявить творческий подход и использовать дипломатические каналы Германии, чтобы изучить вопрос того, имеют ли смысл переговоры с Путиным. У Германии все еще работает посольство в Москве. И главное, что мы, украинцы, доверяем немцам", - поделился мнением дипломат в интервью изданию Berliner Zeitung.

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Мельник отметил, что от властелина Кремля "внезапно поступили новые сигналы" о том, что он примет посредничество Китая, Бразилии и Индии, потому что "поддерживает надежные контакты с главами этих государств".

Но украинский дипломат отметил, что Украина таких посредников не воспринимает.

Переговоры с РФ

29 августа глава Офиса президента Украины Михайшло Подоляк заявил, что есть по крайней мере три основательные причины, почему любой диалог Украины с субъектом Путиным на этом этапе будет пустым и не создаст основ для справедливого прочного мира.

Украинский президент Владимир Зеленский 27 августа заявил, что "с Путиным на сегодня диалог бессмысленный", потому что российский диктатор стремится как минимум завладеть 30% украинской земли. По словам Зеленского, Путин не стремится к компромиссам, а хочет уничтожить Украину.

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