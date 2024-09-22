Даже самые откровенные союзники Украины скептически относятся к тому, что Киеву удастся военным путем вернуть всю оккупированную территорию

Президент Украины Владимир Зеленский собирается представить свой "план победы" в Вашингтоне. В США уже заявили, что ознакомились с некоторыми общими контурами плана и считают его практичным. Однако, как пишет обозреватель The Times Марк Галеотти, взгляды на победу у Киева и Запада могут различаться, и неясно, считают ли союзники Украины, что враг действительно может быть изгнан.

Как пишет обозреватель, на Западе считают, что одной из целей плана Зеленского является удержание поддержки союзников. Как отметил в разговоре с Галеотти немецкий дипломат, "не знаю, принесет ли он победу над русскими, но, вероятно, он предназначен, как и все остальное, для того, чтобы заставить нас оставаться в строю".

Что для Запада означает победа Украины

В то же время, пишет Галеотти, на Западе наблюдается значительная "усталость от Украины" и растет ощущение, что пришло время закончить конфликт, даже если это означает установление "уродливого мира". При этом, отмечает обозреватель, у западных союзников нет единого мнения, как должна завершиться война.

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"Вместо того чтобы разрешить эти противоречия, Запад прикрывается пустой мантрой о том, что решение должна принимать сама Украина. Не желая напрямую решать свои разногласия по поводу того, как должен закончиться этот конфликт, Запад так и не пришел к согласию по нескольким ключевым дилеммам", - отмечает он.

При этом, говорится в статье, даже самые откровенные союзники Украины скептически относятся к тому, что Киеву удастся военным путем вернуть всю оккупированную территорию.

"Даже признанный ястреб Украины из польского аналитического центра признался мне: "Границы Украины часто смещались с течением времени; настоящая борьба сейчас заключается в том, чтобы в будущем [границы] Украины смещались как можно меньше", - пишет он.

Возможные сценарии

Неприятным следствием этого является то, пишет Галеотти, что если Украина и дальше будет отказываться признавать какие-либо территориальные потери, то конфликт превратится в "вечную войну".

"После определенного момента наступит истощение, и военный конфликт будет колебаться между эпизодами жестоких боев и временными перемириями, но она не закончится", - отмечает он.

"План победы" Зеленского

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом планирует представить ему план победы Украины. В него входят четыре основных пункта и еще один, который потребуется после войны.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты уже ознакомились с планом президента Владимира Зеленского по окончанию войны и считают, что "он может сработать".

Позже Зеленский сообщил, что график Плана победы, рассчитан на одобрение быстрых решений союзниками Украины в октябре-декабре.

"Тогда мы считаем, что план сработает", -- сказал он.

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