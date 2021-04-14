В повестке дня на сегодня - 54 вопроса.

Сегодня Верховная Рада продолжит рассмотрение поправок к законопроекту о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений (№2194).

Читайте такжеГетманцев не исключает возможности "ночных" заседаний Рады из-за земельной реформыОб этом говорится в повестке дня заседания ВР.

Всего же в повестке дня на сегодня еще 53 вопроса.

Рассмотрение «земельного» законопроекта: что известно

Верховная Рада с 16 марта рассматривает поправки к законопроекту о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений (№2194). Всего их подано 3 тыс. 128.

Согласно регламенту ВР, депутаты не могут начинать рассмотрение нового законопроекта, пока не завершат рассматривать предыдущий.

В связи с этим в парламенте инициируют проведение внеочередных заседаний для рассмотрения неотложных законопроектов.

Главные новости Украины и мира на утро 14 апреля

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Автор: Таня Поляковская