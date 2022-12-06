Также Кабинет министров перевел Госслужбу Украины по этнополитике и свободе совести в свое подчинение.

Правительство уволило Елену Богдан с должности главы Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Как известно, Кабинет министров назначил Елену Богдан председателем Государственной службы Украины по вопросам этнополитики и свободы совести в марте 2020 года.

Конкурс на должность главы Госслужбы по этнополитике проводили дважды и во втором конкурсе одержал победу экс-глава департамента по делам религий и национальностей при Министерстве культуры Андрей Юраш, однако правительство проголосовало за назначение Елены Богдан головой Госэтнополитики. Андрей Юраш был назначен послом Украины в Ватикане.

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Часто Богдан в социальных сетях критиковали за то, что она является активной сторонницей УПЦ Московского патриархата, она выступала против перехода религиозных громад из УПЦ МП в ПЦУ.

Кабмин подчинил себе Госслужбу по этнополитике

Кроме этого, сегодня Кабинет министров отнес Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести к центральным органам исполнительной власти, которые подчиняются непосредственно правительству.

"На прошлой неделе на заседании СНБО был рассмотрен вопрос связей отдельных религиозных кругов в Украине с государством-агрессором. Как сказал на днях президент Владимир Зеленский, мы должны гарантировать духовную независимость нашего народа и не дадим врагу ослабить нас изнутри. Поэтому сегодня во исполнение Указа президента принимаем первое решение в этом направлении. Госслужба по этнополитике и свободе совести будет отнесена к центральным органам исполнительной власти, которые подчиняются непосредственно Кабмину", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, структурные подразделения местных государственных администраций, к полномочиям которых относятся вопросы деятельности религиозных организаций, станут подотчетными и подконтрольными Госслужбе по этнополитике.

Санкции против УПЦ МП

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе президент Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении аффилированных с центрами влияния в России религиозных организаций.

Под санкции попали около десяти священнослужителей церкви Московского патриархата. Большинство из них находятся на временно оккупированных территориях Украины или за рубежом.

В соответствии с решением СНБО, Кабмин в двухмесячный срок должен внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций в соответствии с нормами международного права в сфере свободы совести и обязательствами Украины в связи со вступлением в Совет Европы.

Также правительство должно было безотлагательно решить вопрос о подчинении Кабмину Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести.

Обыски в УПЦ МП

В ноябре правоохранители начали проводить обыски в храмах УПЦ МП в разных областях Украины. В частности, 22 ноября СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую Лавру после того, как в СМИ распространилась информация, что в одном из храмов прославляют "русский мир".

По данным СБУ, всего было проверено более 350 церковных сооружений и 850 человек, из них более 50 человек были допрошены. Среди них были как граждане Украины, так и иностранцы, а именно россияне. В ходе проверок правоохранители выявляли много российской пропагандистской литературы, отрицающей существование Украины.

А во время обысков в Свято-Николаевском храме Черновицкой епархии УПЦ МП нашли документы о российском гражданстве у руководства епархии. Кроме того, в нотубуке этих пророссийских "священников" нашли видео с детской порнографией. Более того, во время обысков силовики поймали секретаря епархии Никиту в постели с голым парнем, который поет в местном хоре. Сообщается, что СБУ вошли в келью, где живет архимандрит, в момент физической близости с хористом.

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