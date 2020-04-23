"Не собираюсь конфликтовать": Саакашвили рассказал, как будет уживаться в Кабмине вместе с Аваковым

По словам Михеила Саакашвили, вице-премьер по реформам не пересекается с министром МВД в своей работе.

Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили прокомментировал свой конфликт с министром внутренних дел Арсеном Аваковым на фоне новостей о своем возможном назначении вице-премьером по вопросам реформ.

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В интервью изданию «Новое время» Саакашвили отметил, что в случае назначения не будет пересекаться с главой МВД и не собирается конфликтовать.

«Министр МВД – это номенклатура президента. Вице-премьер по реформам не пересекается с министром МВД в своей работе. Это совсем разные направления. Да и сейчас очень сложная ситуация, конфликты могут только ее усугубить. Я собираюсь работать, а не конфликтовать», – сказал Саакашвили.

Ранее в "Слуге народа" заявили, что лидер "Движения новых сил" и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили может быть назначен вице-премьером по вопросам реформ. Сам Саакашвили подтвердил эту информацию и сообщил о готовности стать частью Кабмина.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года во время Национального Совета реформ между Арсеном Аваковым и Михеилом Саакашвили произошел конфликт. После словесной перепалки министр внутренних дел Аваков кинул стакан в тогда еще главу Одесской ОГА.