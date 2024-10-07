Надя Пришляк

В парламенте зарегистрировали проект постановления, в котором говорится о наказании нардепов, которые сбежали с Родины.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления, которым предусмотрено исключение двух народных депутатов, которые сбежали из Украины и в отношении них возбуждены уголовные производства, из парламентских комитетов.

Среди авторов проекта постановления "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва" (регистрационный номер 12099), председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и председатели комитетов, в которые входят эти два народных депутата Украины.

Проектом предлагается отозвать Андрея Одарченко с должности члена Комитета по вопросам антикоррупционной политики, а Артема Дмитрука - с должности члена Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

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В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что Дмитрук и Одарченко были избраны в комитеты по квоте фракции "Слуга народа":

"Цель принятия проекта - обеспечить эффективную работу комитетов Верховной Рады Украины, которая направлена на выполнение их функций и полномочий во время действия военного положения".

Важные новости о побеге нардепов - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 октября, неожиданно народный депутат Украины Артем Дмитрук, который сбежал из Украины, включился онлайн в заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

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25 августа Государственное бюро расследований сообщило, что Дмитрук незаконно покинул страну, перейдя границу вне пункта пропуска. Речь шла о переходе в Молдову.

Дмитруку было объявлено подозрение по ряду статей Уголовного кодекса, в частности, насчет нападений на полицейского в Одессе и военного в Киеве. Впоследствии было открыто уголовное производство по факту незаконного пересечения границы. Дмитрук находится в Лондоне. Украинские правоохранители хотят его экстрадиции в страну.

Вслед за Артемом Дмитруком из Украины успешно сбежал еще один народный депутат, подозреваемый в преступной деятельности - член фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко, которого обвиняют в попытке подкупить руководство Министерства восстановления. Нардеп сбежал в Румынию.

По словам представительницы прокуроры, 17 сентября Одарченко попросил своего водителя высадить его в центре Киева, отдал тому свои мобильные телефоны и попросил поставить их на зарядку. Одарченко заверил водителя, что самостоятельно доберется до здания Верховной Рады, и больше водитель не видел своего шефа и уже не мог с ним связаться.

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По данным правоохранителей, Одарченко пересек государственную границу вне пункта пропуска с Румынией и после этого обратился даже в государственные органы Румынии с заявлением о получении убежища в этом государстве.

В ноябре 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила Одарченко о подозрении в попытке подкупить биткоинами руководителя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафу Найема.

Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 15 миллионов гривень. Одарченко воспользовался возможностью выйти под залог.

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