Еще более 21 тысячи мужчин пытались сбежать, но были пойманы пограничниками.

С начала полномасштабной войны из Украины сбежали почти 20 тысяч мужчин. Некоторые переплыли опасные реки, чтобы покинуть страну, другие просто ушли "под покровом темноты". Об этом говорится в материале британского издания ВВС. По его данным, еще более 21 тысячи мужчин пытались сбежать, но были пойманы пограничниками.

СМИ напоминает, что после вторжения России большинству мужчин в возрасте 18-60 лет запретили выезжать из страны. При этом десятки людей ежедневно делали это. Журналисты поговорили с несколькими мужчинами, которые сбежали, чтобы присоединиться к семье за границей, учиться или просто зарабатывать на жизнь.

"Что мне делать? Не все воины. Не нужно держать всю страну взаперти. Нельзя сбивать всех вместе, как это делали в Советском Союзе", - рассказал Евгений, покинувший Украину после полномасштабного вторжения РФ.

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По данным издания, с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года границу с соседними Румынией, Молдовой, Польшей, Венгрией и Словакией незаконно пересекли 19 740 украинских мужчин.

"Хотя мы не знаем, как эти люди сбежали, мы знаем, какие методы использовали другие 21 113, пойманные при попытке. Большинство - 14 313 - пытались пересечь границу пешком или вплавь, а остальные 6800 полагались на официальные документы, полученные мошенническим путем, с указанием поддельных увольнений, таких как сфабрикованные болезни", - говорится в материале.

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В Одессе женщина организовала "брачное агентство" для выезда уклонистов за границу. Злоумышленница подыскивала женщин с инвалидностью и организовывала браки с мужчинами призывного возраста.

"Услуги такого" брачного агентства " оценивались в 4500 долларов США. Часть средств мужчины отдавали своей будущей фиктивной жене", - сообщили в МВД.

Ранее в ГПСУ рассказали о новых попытках незаконно пересечь границу на Закарпатье. В частности, пограничники Мукачевского отряда задержали двух несовершеннолетних граждан и двух мужчин с надувными "пончиками" для купания. Уклонистов поймали у реки Тиса. За путешествие на надувных "пончиках" задержанные заплатили организаторам по $5000 и $3500.

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