Сообщается, что Куницкий в течение всего октября отсутствовал на голосованиях в ВРУ, будучи в командировке.

Появилась информация о том, что народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Куницкий мог сбежать из Украины, уехав в командировку за границу и не вернувшись. Команда антикоррупционеров Bihus.info в Telegram со ссылкой на собственные источники сообщила, что слухи, которые ходили ранее, небезосновательны:

"Как давно нардеп за границей – точно сказать трудно. Однако согласно информации на сайте Верховной Рады в разделе "Голосование депутата", он отсутствовал на голосованиях в течение всего октября".

Источник отмечает, что Куницкий является другом народных депутатов Николая Тищенко и Артема Дмитрука, который сбежал за границу. Кроме того, Куницкий известен многочисленными "разборками" с патрульной полицией, которые демонстрировал у себя на Youtube-канале.

Видео дня

"Дмитрук свое подозрение наконец получил, а Куницкий – нет. Он катался за границу, задерживался в командировках и жил по полной", - указано в тексте.

Другие новости о сбежавших нардепах

Ранее УНИАН сообщал, что подозреваемый в коррупции нардеп Одарченко мог сбежать за границу.

"О причинах неявки нардеп суду и прокурору не сообщил. Защитники обвиняемого также не смогли сообщить суду о месте нахождения их подзащитного и отмечают отсутствие связи с ним", - заявила САП.

Кроме того, стало известно, кто помогал сбежать Дмитруку. "Установлено, что депутат 23 августа 2024 года незаконно пересек границу Украины в направлении Молдовы в районе пунктов пропуска "Павловка" в зоне ответственности отдела погранслужбы "Большая Комаровка" пограничного отряда ГПСУ", - рассказали в ГБР.

Вас также могут заинтересовать новости: