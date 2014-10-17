Порошенко и лидеры ЕС считают, что нелегитимные выборы в ДНР и ЛНР перечеркнут минские договоренности

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службу Президента.

Порошенко поблагодарил Президента Европейского Совета и Председателя Европейской Комиссии за личные усилия для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Собеседники согласились, что все пункты Минского протокола от 5 сентября и Минского меморандума от 19 сентября должны неукоснительно выполняться, особенно в части соблюдения режима прекращения огня, контроля за рубежом и освобождению заложников.

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Петр Порошенко, Герман ван Ромпей и Жозе-Мануэль Баррозу выразили согласие с тем, что, если на Донбассе состоятся псевдовыборы - это перечеркнет Минские договоренности.

Собеседники подчеркнули, что решение вопроса энергетической безопасности Украины и Европейского Союза требует совместных усилий и координации.